米金融・債券市場＝上昇、基調インフレ抑制を好感　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*12.00(+0*10.50) =2.8309% 前営業日終盤 98*01.50(+0*23.50) =2.8475% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*23.00(+0*03.50)=1.6560% 前営業日終盤 99*19.50(+0*03.50)=1.6681% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*26.50(‐0*00.25) =0.6603% 前営業日終盤 99*26.75(‐0*00.75) =0.6586% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.25(+0*00.25) =0.2620% 前営業日終盤 99*31.00( 0*00.00) =0.2659% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 12日 ロイター] 12日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇。指標10年債利回りは4日連続の低下となった。基調インフレの落ち着きを示した卸 売物価統計が追い風となった。 アナリストによると、米連邦準備理事会(FRB)の債券買い入れも長期債を支援した。 9月の卸売物価指数(PPI)は前月比1.1%上昇したが、食品・エネルギーを除く コア指数が前月から変わらずとなったことが材料視された。 インフレ抑制が確認されたことで、米国債など債券の投資妙味が高まった。 ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズの首席債券ストラテジスト、ブライアン・レリン グ氏は、インフレトレンドは「非常に落ち着いており、これが債券相場を支援した」と述 べた。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは03/32高。利回りは1.660% と、前日の1.6681%から低下した。 30年債US30YT=RRは09/32高。利回りは2.848%から2.834%に低下 した。 朝方発表されたロイター/ミシガン大学の消費者信頼感指数が予想外に上昇し、 2007年9月以来およそ5年ぶりの高水準に改善したことで、長期債は高値から押し戻 される場面もあった。 FRBが量的緩和第3弾(QE3)を決定して以降、10年債利回りはおよそ25ベー シスポイント(bp)、30年債は約30bp低下している。 市場の注目は、来週18―19日に開催される欧州連合(EU)首脳会議に移っている。 スペインが全面支援を要請するかどうかが焦点。 15日に発表される9月の米小売売上高も注目材料だ。信頼感改善が消費拡大につなが っているかどうかに関心が集まっている。 Tボンド先物12月限3USZ2は10/32高の149─18/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は01.50/32高の133─10/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.00 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 5.25 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -22.75 (+0.75)