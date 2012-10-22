〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.100％、6カ月物は0.150％＝財務省

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［ワシントン ２２日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.100％ 平均落札金利 0.090％ 最低落札金利 0.075％ 利付き債券相当利回り 0.101％ 落札価格 99.974722 最高利回り落札比率 57.85％ カバー（応札倍率） 4.69倍 （単位：ドル） 落札総額 32,000,427,300 応札総額 149,940,562,300 競争入札 31,249,615,000 非競争入札 650,812,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年10月25日 償還日 2013年 1月24日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.150％ 平均落札金利 0.140％ 最低落札金利 0.120％ 利付き債券相当利回り 0.152％ 落札価格 99.924167 最高利回り落札比率 13.63％ カバー（応札倍率） 4.73倍 （単位：ドル） 落札総額 28,001,653,800 応札総額 132,497,943,300 競争入札 27,056,210,500 非競争入札 574,943,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年10月25日 償還日 2013年 4月25日
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