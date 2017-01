米金融・債券市場＝下落、国債入札控え売り圧力強まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2020GMT) 95*23.00(‐0*20.00) =2.9672% 前営業日終盤 96*11.00(+1*15.00) =2.9347% 10年債US10YT=RR (2020GMT) 98*10.50(‐0*13.00)=1.8116% 前営業日終盤 98*23.50(+0*18.50)=1.7659% 5年債US5YT=RR (2020GMT) 99*06.75(‐0*06.00) =0.7883% 前営業日終盤 99*12.75(+0*05.75) =0.7493% 2年債US2YT=RR (2020GMT) 99*28.25(‐0*00.75) =0.3107% 前営業日終盤 99*29.00(+0*00.25) =0.2985% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 週内に実施される国債入札を前に売り圧力が強まった。 Tボンド先物12月限3USZ2は14/32安の147─04/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は9/32安の132─03.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 8.75 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 2.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -24.75 (+0.25)