UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、国債入札控え売り圧力強まる

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 95*20.00(‐0*23.00) =2.9721% 前営業日終盤 96*11.00(+1*15.00) =2.9347% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*09.50(‐0*14.00)=1.8152% 前営業日終盤 98*23.50(+0*18.50)=1.7659% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*06.25(‐0*06.50) =0.7915% 前営業日終盤 99*12.75(+0*05.75) =0.7493% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*28.25(‐0*00.75) =0.3107% 前営業日終盤 99*29.00(+0*00.25) =0.2985% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 週内に実施される国債入札を前に売り圧力が強まった。 一部国債の利回りが200日移動平均水準近くで推移したことも売りを誘ったという。 米財務省は23日に350億ドルの2年債、24日に350億ドルの5年債、25日に 290億ドルの7年債の入札を実施する。発行日はいずれも31日。償還日は、2年債が 2014年10月31日、5年債が2017年10月31日、7年債が2019年10月 31日。 ストーン&マカーシー・リサーチ・アソシエイツ(ニュージャージー州)の市場ストラ テジスト、ジョン・カナバン氏は、「小規模なリスクオンの動きが積み重なり、国債売り につながっている」と述べた。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは12/32安。利回りは1.806%と前週 末の1.77%から上昇。ただ200日移動平均水準は下回っている。 国債入札以外の材料としては、23─24日の米連邦公開市場委員会(FOMC)が注 目されているが、11月6日の大統領選挙を前に大きな動きはないと見られている。 米連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀は22日、国債買い切りオペを実 施し、18億9100万ドルの国債を買い入れた。買い入れたのは2036年2月15日 から2042年5月15日までに償還を迎える国債。応札額は49億1000万ドルだっ た。 Tボンド先物12月限3USZ2は14/32安の147─04/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は9/32安の132─03.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 8.75 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 2.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -24.75 (+0.25)