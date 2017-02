UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、スペインめぐる不安や企業決算への失望で

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*30.00(+1*10.00) =2.9041% 前営業日終盤 95*20.00(‐0*23.00) =2.9721% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*25.00(+0*15.50)=1.7607% 前営業日終盤 98*09.50(‐0*14.00)=1.8152% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*11.75(+0*05.50) =0.7559% 前営業日終盤 99*06.25(‐0*06.50) =0.7915% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.50(+0*01.25) =0.2905% 前営業日終盤 99*28.25(‐0*00.75) =0.3107% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 30年債の値上がりは1ポイントを超えた。スペインの財政問題をめぐる不安や失望を誘 う企業決算などを背景に、安全資産と見なされている国債が買われた。 ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、準備金が限定的な上に償還を控えている ことから、スペインのアンダルシア、エストレマドゥーラ、カスティーリャ・ラ・マンチ ャ、カタルーニャ、ムルシアの5州を1―2段階格下げした。ムーディーズは前週、スペ インの政府債格付けを「Baa3」で据え置いていたが、今回の格下げを受け、当初広が っていた楽観的な見方が後退した。 企業決算では、化学大手デュポン( DD.N )や航空機エンジン・機械大手のユナイテッド・ テクノロジーズ( UTX.N )の決算内容がさえず、世界的な景気減速への不安が募るなか、米 株式市場ではS&P500.SPXが一時約7週間ぶり安値をつけた。 こうしたなか、この日から2日間の日程で始まった米連邦公開市場委員会(FOMC) については、大きな動きはないと予想されている。 三菱UFJ証券USAの米国債トレーディング部エグゼクティブ・ディレクター、トマ ス・ロス氏は、スペインの動きや企業決算を受け、投資家の間で安全志向が強まったと述 べた。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは15/32高。利回りは1.762%と前日 比5.4ベーシスポイント(bp)低下した。 30年債US30YT=RRは1─9/32高。利回りは2.906%と前日比6.6bp低 下した。 10年債、30年債ともに利回りは200日移動平均水準を下回っている。 午後行われた2年債入札は、大型投資ファンドや中小債券ディーラーなど直接入札者の 比率が38.2%と過去最高となった。 流通市場では、2年債US2YT=RRが1/32高、利回りは0.295%。 翌24日には350億ドルの5年債、25日には290億ドルの7年債の入札が実施さ れる。 Tボンド先物12月限3USZ2は20/32高の147─24/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は8.50/32高の132─12/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.50 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 11.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 4.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -24.00 (+0.75