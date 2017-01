独企業の景気見通しは5月から悪化＝ドイツ商工会議所調査

[ベルリン 24日 ロイター] ドイツ商工会議所(DIHK)は24日、企業に対 する景況感調査の結果を公表した。それによると、ドイツ企業の景気見通しは前回5月の 調査時から悪化した。 今回の調査では、今後の事業見通しについて「改善する」と回答したのは18%と前回 の25%から低下。現況についても「良い」と回答した企業は38%で、前回の42%か ら低下した。 DIHKは2012年の成長率見通しを前回の1.3%から1.0%に引き下げた。 リセッション(景気後退)に陥ることはないものの、来年の成長率は0.7%にとどま ると予想している。 調査は年3回実施され、今回は8月から10月初旬にかけ、2万8000社余りを対象 に行われた。対象企業の内訳は製造業が30%、商業が23%、サービスが41%、建設 が6%だった。 調査結果の詳細は以下のとおり。 OCT 2012 MAY 2012 FEB 2012 1. CURRENT CONDITIONS Good 38 42 46 Satisfactory 51 48 45 Poor 11 10 9 Balance 27 32 37 2. BUSINESS EXPECTATIONS Better 18 25 22 Same 60 61 61 Worse 22 14 17 Balance -4 11 5 3. EXPORT EXPECTATIONS Higher 27 33 31 Same 53 56 55 Lower 20 11 14 Balance 7 22 17 4. INVESTMENT PLANS Higher 23 27 26 Same 57 57 56 Lower 20 16 18 Balance 3 11 8 5. EMPLOYMENT Higher 15 20 19 Same 71 69 70 Lower 14 11 11 Balance 1 9 8 GROWTH FORECASTS 2012 2013 GDP growth +1.0 (+1.3) +0.7 Private consumption +1.0 (+1.3) +0.5 Public spending +1.0 (+1.3) +1.0 Gross capital investment -1.2 (+2.8) -0.6 Equipment investment -3.0 (+3.0) -2.0 Other +0.5 (+5.0) -1.0 Buildings unch (+2.5) +0.5 Exports +4.2 (+4.0) +4.0 Imports +3.0 (+5.0) +4.3 UNEMPLOYMENT FORECASTS - average jobless, in millions 2012 2013 2.89 2.93