ＮＹ外為市場＝ドルが対ユーロで上げを維持、予想通りのＦＯＭＣ声明受け　

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ドル／円 ＮＹ時間午後４時 79.83/84 始値 79.84/85 前営業日終値 79.86/88 ユーロ／ドル ＮＹ時間午後４時 1.2958/63 始値 1.2953/54 前営業日終値 1.2983/84 -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２４日 ロイター］ ２４日終盤のニューヨーク外国為替市場では、 ドルが対ユーロで上げを維持した。この日発表された連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声 明は景気刺激策を続ける方針を示すなど、予想通りの内容となった。 ユーロ／ドルEUR=は終盤、０．２％安の１．２９６５ドル。 ドル／円JPY=は横ばいから小幅下落し、７９．７８円。
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