UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、ＦＯＭＣ現状維持・中国指標改善で安全志向後退

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 95*31.00(‐0*31.00) =2.9542% 前営業日終盤 96*30.00(+1*10.00) =2.9041% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*15.50(‐0*09.50)=1.7941% 前営業日終盤 98*25.00(+0*15.50)=1.7607% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*10.75(‐0*01.00) =0.7625% 前営業日終盤 99*11.75(+0*05.50) =0.7559% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.25(‐0*00.25) =0.2931% 前営業日終盤 99*29.50(+0*01.25) =0.2905% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 24日 ロイター] 24日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 米連邦公開市場委員会(FOMC)で金融政策が据え置きとなるなか、中国の経済指標に 改善の兆しが見られたことで、投資家の安全志向が後退した。 米連邦準備理事会(FRB)は24日発表したFOMC声明で、一部で経済が上向いて いることは認めながらも、雇用市場が改善するまで景気刺激策を続ける方針を確認。 2015年半ばまで金利をゼロ近辺に維持し、回復が加速しても引き続き成長を下支えす る考えをあらためて表明した。 ワールドワイド・マーケッツ(ニュージャージー州)の首席市場ストラテジスト、ジョ セフ・トレビサニ氏は「経済が依然弱く、失業率が容認できないほど高いなか、モーゲー ジ担保証券(MBS)を対象とした量的緩和は今後も継続する」とした上で、今回の決定 を受け、為替、株式、商品(コモディティ)、クレジットの各市場に変化はないと述べ た。 この日行われた5年債入札350億ドルは、最高落札利回りが0.774%となったほ か、大型投資ファンドや中小債券ディーラーなど直接入札者の比率が約15.5%と、前 日2年債入札の約38%から低下した。流通市場で5年債US5YT=RR利回りは0.750 %。翌25日には290億ドルの7年債入札が実施される。 HSBCが24日発表した10月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値は 49.1と、12カ月連続で判断の分かれ目となる50を割り込んだものの、前月の 47.9からは改善し、3カ月ぶりの水準に持ち直した。 指標10年債US10YT=RRは5/32安。利回りは1.778%と前日の1.76%か ら上昇した。ただ、依然として200日移動平均水準は下回っている。 9月の米新築1戸建て住宅販売が約2年半ぶりの高水準となったことも国債相場の地合 いを弱めたという。 30年債US30YT=RRは22/32安。利回りは2.940%と前日の2.89%から 上昇した。 Tボンド先物12月限3USZ2は9/32安の147─15/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は132─12/32と変わらず。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.25 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.75 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 10.75 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 2.75 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -25.50 (-1.50)