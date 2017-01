米金融・債券市場＝続落、さえない7年債入札や予想上回る英ＧＤＰで

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2020GMT) 95*14.00(‐0*17.00) =2.9820% 前営業日終盤 95*31.00(‐0*31.00) =2.9542% 10年債US10YT=RR (2020GMT) 98*04.50(‐0*11.00)=1.8330% 前営業日終盤 98*15.50(‐0*09.50)=1.7941% 5年債US5YT=RR (2020GMT) 99*20.25( N/A ) =0.8251% 前営業日終盤 99*10.75(‐0*01.00) =0.7625% 2年債US2YT=RR (2020GMT) 99*27.75(‐0*01.50) =0.3167% 前営業日終盤 99*29.25(‐0*00.25) =0.2931% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場では国債価格が続落。 さえない7年債入札が相場の足を引っ張ったほか、英国の国内総生産(GDP)が予想を 上回ったことで「リスクオン」の流れとなった。 Tボンド先物12月限3USZ2は24/32安の146─23/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は15/32安の131─29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 3.75 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -25.25 (+0.50)