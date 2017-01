UPDATE1: 米金融・債券市場＝続落、7年債入札の不調や予想上回る英ＧＤＰで

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 95*26.00(‐0*05.00) =2.9624% 前営業日終盤 95*31.00(‐0*31.00) =2.9542% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*10.50(‐0*05.00)=1.8118% 前営業日終盤 98*15.50(‐0*09.50)=1.7941% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*21.75( N/A ) =0.8155% 前営業日終盤 99*10.75(‐0*01.00) =0.7625% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*28.00(‐0*01.25) =0.3127% 前営業日終盤 99*29.25(‐0*00.25) =0.2931% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場では国債価格が続落。 7年債入札結果の不調が相場の足を引っ張ったほか、英国の国内総生産(GDP)が予想 を上回ったことで「リスクオン」の流れとなった。 週内の国債入札の締めくくりとなる290億ドルの7年債入札は、最高落札利回りが 1.267%。応札倍率は2.56倍と過去3年余りで最も低くなった。 アクション・エコノミクス(サンフランシスコ)の国際債券分析部マネジング・ディレ クター、キム・ルパート氏は「この日の入札は非常にさえなかった」とした上で、「ある 種の弱気な不透明感が漂っている。あくまで期待だが、(世界の)経済成長が目先、持ち 直すとの期待が多少ある」と述べた。 第3・四半期の英国の実質国内総生産(GDP)速報値は前期比がプラス1.0%と、 前期比伸び率としては2007年第3・四半期以来5年ぶりの高水準を記録。3四半期連 続のマイナス成長から脱した。市場予想はプラス0.6%。ロンドン・オリンピックや、 第2・四半期に祝日が多かったことの反動による押し上げ効果が大きいという。 米経済指標では、9月の耐久財新規受注が前月比9.9%増加したものの、民間設備投 資の先行指標とされる航空機を除く非国防資本財受注は横ばいとなり、先行き不透明感の 高まりが製造業を圧迫していることを浮き彫りにした。 指標10年債US10YT=RRは10/32安。利回りは1.828%と前日の1.79% から上昇した。前日の海外市場では9月17日以来の水準となる1.86%まで上昇し た。 利回りは8月初旬以降、1.55─1.87%のレンジ内で推移しているが、「11月 2日の10月雇用統計や11月6日の大統領選挙の結果次第では、レンジを抜ける可能性 もある」(RBCキャピタルマーケッツのマイケル・クロハティ氏)とみられている。 Tボンド先物12月限3USZ2は24/32安の146─23/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は15/32安の131─29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 3.75 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -25.25 (+0.50)