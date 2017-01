米金融・債券市場＝上昇、安全志向強まり国債買い 来週の雇用統計に注目

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*25.00(+0*31.00) =2.9122% 前営業日終盤 95*26.00(‐0*05.00) =2.9624% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*28.50(+0*18.00)=1.7486% 前営業日終盤 98*10.50(‐0*05.00)=1.8118% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*30.25(+0*08.50) =0.7612% 前営業日終盤 99*21.75( N/A ) =0.8155% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*28.75(+0*00.75) =0.3010% 前営業日終盤 99*28.00(‐0*01.25) =0.3127% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 26日 ロイター] 26日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 企業決算が失望を誘う内容となるなか、安全志向が強まり国債買いにつながった。 市場では来週発表される米雇用統計に注目が集まっている。 11月2日に公表される10月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が12万4000 人増、失業率は7.9%と予想されている。11月6日投開票の米大統領選挙に向け、民 主党の現職オバマ大統領と共和党のロムニー候補が接戦を繰り広げるなか、選挙戦の行方 にも影響を及ぼすとみられている。 INGのエコノミストは顧客向けリポートで「雇用統計がそこそこの内容であれば、オ バマ氏に追い風となる可能性もある」とする一方、仮に雇用者数が14万人増加しても、 失業率は悪化する恐れがあり、そうなれば選挙戦は最後まで決着がつかないだろうと述べ た。 米経済指標では、第3・四半期の米国内総生産(GDP)速報値が年率換算で前期比2 %増となり、第2・四半期の1.3%増から伸びが加速した。内訳ではこれまで8四半期 連続で減少していた政府調達が国防支出の増加を受けて予想外にプラスに転じ、GDP伸 び率に0.7%ポイント寄与した。 TD証券(ニューヨーク)のシニアエコノミスト、ミラン・ムルレイン氏は「GDPは よい意味でサプライズとなったものの、全般的にはそれほど心強いとはいえない」と指摘。 政府支出は一時的にとどまるとみられることから、前四半期との比較で今第4・四半期 は大きな穴が開くことが予想される一方、その穴埋めの手立ては見当たらないと述べた。 米国企業ではアップル( AAPL.O )やアマゾン・ドットコム( AMZN.O )の決算が予想に届かな かったほか、欧州ではルノー( RENA.PA )やサンゴバン( SGOB.PA )、グッチ( PRTP.PA )などが さえない業績や見通しを明らかにした。 指標10年債US10YT=RRは19/32高。利回りは1.747%と前日の1.81% から低下し、200日移動平均水準手前となった。週間では利回りがほぼ変わらず。 30年債US30YT=RRは1─4/32高。利回りは2.904%と前日の2.96%か ら低下した。 米連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀はこの日、国債買い切りオペを実 施し、17億6500万ドルの国債を買い入れた。買い入れたのは2022年11月15 日から2031年2月15日までに償還を迎える国債。応札額は50億6700万ドルだ った。FRBの買い入れは相場を大きく押し上げたという。 Tボンド先物12月限3USZ2は1─09/32高の148─00/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は21/32高の132─18/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 3.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -25.50 (-0.25)