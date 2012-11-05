〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.105％、6カ月物は0.150％＝財務省

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［ワシントン ５日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.105％ 平均落札金利 0.100％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.106％ 落札価格 99.973458 最高利回り落札比率 70.69％ カバー（応札倍率） 4.56倍 （単位：ドル） 落札総額 32,000,602,600 応札総額 145,789,610,100 競争入札 31,374,557,500 非競争入札 426,045,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年11月8日 償還日 2013年 2月7日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.150％ 平均落札金利 0.140％ 最低落札金利 0.115％ 利付き債券相当利回り 0.152％ 落札価格 99.924167 最高利回り落札比率 46.81％ カバー（応札倍率） 4.76倍 （単位：ドル） 落札総額 28,000,555,900 応札総額 133,239,619,000 競争入札 27,188,321,900 非競争入札 362,234,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年11月8日 償還日 2013年 5月9日
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