米金融・債券市場＝上昇、米大統領選やギリシャめぐる不透明感で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2109GMT) 97*18.50(+0*21.50) =2.8714% 前営業日終盤 96*29.00(+0*01.00) =2.9058% 10年債US10YT=RR (2109GMT) 99*15.50(+0*10.00)=1.6823% 前営業日終盤 99*05.50(+0*03.50)=1.7173% 5年債US5YT=RR (2109GMT) 100*08.00(+0*03.50) =0.6989% 前営業日終盤 100*04.50(+0*03.25) =0.7212% 2年債US2YT=RR (2109GMT) 99*30.25(+0*00.50) =0.2777% 前営業日終盤 99*29.75( 0*00.00) =0.2855% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。米 大統領選を翌日に控えた警戒感や、ギリシャ向け融資をめぐる不透明感が相場を支援した。 ギリシャでは新たな緊縮財政法案の採決を7日に控え、労働者がストや抗議デモを展開 した。 米大統領選でオバマ、ロムニー両候補の接戦が続き、同国経済の見通しをめぐる不透明 感が漂っていることも投資家の警戒感を強めた。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは10/32高。利回りは1.684%と、前 営業日終盤の1.72%から低下した。 Tボンド先物12月限3USZ2は27/32高の149─8/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は11.50/32高の133─4.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 9.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 2.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -27.50 (unch)