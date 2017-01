UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、米大統領選やギリシャめぐる不透明感で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 97*20.00(+0*23.00) =2.8690% 前営業日終盤 96*29.00(+0*01.00) =2.9058% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*16.50(+0*11.00)=1.6788% 前営業日終盤 99*05.50(+0*03.50)=1.7173% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*08.25(+0*03.75) =0.6973% 前営業日終盤 100*04.50(+0*03.25) =0.7212% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*30.25(+0*00.50) =0.2777% 前営業日終盤 99*29.75( 0*00.00) =0.2855% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。米 大統領選を翌日に控えた警戒感や、ギリシャ向け融資をめぐる先行き不透明感が相場を支 援した。 ギリシャでは新たな緊縮財政法案の採決を7日に控え、労働者がストや抗議デモを展開 した。 米大統領選でオバマ、ロムニー両候補の接戦が続き、同国経済の見通しをめぐる不透明 感が漂っていることも投資家の警戒感を強めた。 カルバート・インベストメンツの運用担当者マット・ダック氏は「リスク資産の弱含み と米大統領選を控えたポジション調整に加え、ギリシャで7日に(法案の)採決が予定さ れていることが米国債を支援した」と語った。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは10/32高。利回りは1.684%と、前 営業日終盤の1.72%から低下した。 30年債US30YT=RRは22/32高。利回りは2日終盤の2.91%から2.871 %に低下した。 英銀行大手HSBC( HSBA.L )が米国でのマネーロンダリング(資金洗浄)対策で新たに 8億ドルを引き当てるとともに、刑事訴追の可能性もあると明らかにしたことも、質への 逃避の動きを促した。 米大統領選をめぐり、一部アナリストの間では、オバマ大統領の再選が決まればバーナ ンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が任期の切れる2014年1月以降も続投する可能 性が高まり、債券にプラスとなる一方、ロムニー候補が勝利すれば財界寄りの政策と減税 を通じて株価が押し上げられるとの見方が出ている。 「財政の崖」問題も重要な材料とみられており、いずれの候補が勝利しても財政問題へ の対処が最重要課題となる見通しだ。 バークレイズのアンシュル・プラダン氏は、オバマ大統領が再選されれば経済成長への 悪影響をめぐる懸念が高まり、債券相場が上昇する一方、ロムニー氏が勝利すれば財政面 で不測の事態が生じる可能性が低下するとの見方を示した。 この日は欧州でも安全資産の独連邦債が買われ、2年債利回りは2カ月ぶりにマイナス に低下した。 一方、スペイン国債は最大45億ユーロの国債入札を8日に控え、売り圧力にさらされ た。 欧州中央銀行(ECB)が、スペインの銀行向け融資の担保をめぐり適格性を調査する 方針を明らかにしたことも圧迫材料となった。 Tボンド先物12月限3USZ2は27/32高の149─8/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は11.50/32高の133─4.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 9.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 2.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -27.50 (unch)