米金融・債券市場＝下落、大統領選の結果判明控えた株高やさえない入札で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2132GMT) 96*19.00(‐1*01.00) =2.9220% 前営業日終盤 97*20.00(+0*23.00) =2.8690% 10年債US10YT=RR (2132GMT) 98*29.00(‐0*19.50)=1.7471% 前営業日終盤 99*16.50(+0*11.00)=1.6788% 5年債US5YT=RR (2132GMT) 99*31.50(‐0*08.75) =0.7532% 前営業日終盤 100*08.25(+0*03.75) =0.6973% 2年債US2YT=RR (2132GMT) 99*28.75(‐0*01.50) =0.3015% 前営業日終盤 99*30.25(+0*00.50) =0.2777% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 6日 ロイター] 6日の米金融・債券市場では国債価格が下落。接 戦を繰り広げた米大統領選が終わりを迎える中、株式などリスク資産に買いが集まった。 この日実施された320億ドルの3年債入札は、安全資産としての米国債に対する需要 の弱さを反映する結果となった。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは21/32安。利回りは1.751%と、前 日終盤の1.70%から上昇した。 30年債US30YT=RRは1─2/32安。利回りは前日終盤の2.869%から 2.924%に上昇した。 Tボンド先物12月限3USZ2は31/32安の148─9/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は14/32安の132─22.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 4.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -26.75 (+0.50)