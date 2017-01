UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、大統領選結果判明控えた株高や弱い入札で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 96*19.00(‐1*01.00) =2.9220% 前営業日終盤 97*20.00(+0*23.00) =2.8690% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 98*28.00(‐0*20.50)=1.7507% 前営業日終盤 99*16.50(+0*11.00)=1.6788% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*31.25(‐0*09.00) =0.7548% 前営業日終盤 100*08.25(+0*03.75) =0.6973% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*28.50(‐0*01.75) =0.3054% 前営業日終盤 99*30.25(+0*00.50) =0.2777% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 6日 ロイター] 6日の米金融・債券市場では国債価格が下落。接 戦を繰り広げた米大統領選が終わりを迎える中、株式などリスク資産に買いが集まった。 320億ドルの3年債入札は、安全資産としての米国債に対する需要の弱さを反映する 結果となった。 この日は米主要株価指数が一時1%超上昇する場面もあり、アクション・エコノミクス のグローバル債券分析部門マネジングディレクター、キム・ルパート氏は「きょうは誰も が株式に買いを入れたようだ」と指摘。「ようやく終わった」という安堵感が若干働いた との見方を示し、「投資家の間では、誰が勝利しても、選挙戦が終わったことで何かが実 行されるという期待がある」と述べた。 3年債入札で応札倍率が3.41倍となったことについては「失望を招く」水準とし、 「少なくとも平均的か平均を上回る倍率を予想していた」と語った。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは21/32安。利回りは1.751%と、前 日終盤の1.70%から上昇した。 30年債US30YT=RRは1─2/32安。利回りは前日終盤の2.869%から 2.924%に上昇した。 米財務省は7日、大統領選の投票終了後初めてとなる10年債入札を実施する。 モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントの首席債券ストラテジスト、ケビン・ フラナガン氏は、選挙の結果にかかわらず、米国債市場では反射的な反応が予想されると の見方を示し、「問題はどちらの方向に反応するかだ。一見したところ、(共和党の)ロ ムニー候補が勝利すれば米国債にはそれほどプラスにはならないと受け止められる見通し だ」と述べた。 バンク・オブ・ザ・ウエストの資本市場部門バイスプレジデント兼債券投資責任者ポー ル・モンタキラ氏は、前日の取引で債券価格が上昇したことを受けた利食い売りが若干見 られたと指摘。7日の取引については、大統領選の影響は長続きしないだろうと述べた。 米国債はこのところレンジ取引となっており、モンタキラ氏は2015年半ばまでそう した傾向が続くとの見方を示した。 米連邦準備理事会(FRB)は少なくとも2015年半ばまで異例の低金利を維持する 方針を打ち出している。 ギリシャの将来をめぐる懸念も米国債への需要を引き続き下支えする公算だ。ギリシャ ではこの日、新たな緊縮措置に抗議する48時間ストライキが始まった。同国議会は7日 に緊縮財政法案の採決を予定している。 Tボンド先物12月限3USZ2は31/32安の148─9/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は14/32安の132─22.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 4.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -26.75 (+0.50)