米金融・債券市場＝急上昇、オバマ氏再選で緩和的政策続くとの思惑

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2058GMT) 98*13.00(+1*26.00) =2.8294% 前営業日終盤 96*19.00(‐1*01.00) =2.9220% 10年債US10YT=RR (2058GMT) 99*27.00(+0*31.00)=1.6423% 前営業日終盤 98*28.00(‐0*20.50)=1.7507% 5年債US5YT=RR (2058GMT) 100*12.25(+0*13.00) =0.6717% 前営業日終盤 99*31.25(‐0*09.00) =0.7548% 2年債US2YT=RR (2058GMT) 99*30.75(+0*02.25) =0.2698% 前営業日終盤 99*28.50(‐0*01.75) =0.3054% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では国債価格が大幅上昇。 6日の大統領選でオバマ大統領の再選が決まったことで、今後数年にわたり緩和的な金融 政策が続くとの見方が強まった。 米株価が急落したことや、ギリシャ議会が緊縮関連法案の採決に臨むなか欧州をめぐる 懸念が引き続き漂っていることも安全資産としての米国債を支援した。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは1─05/32高。利回りは1.623%と、 前日終盤の1.75%から低下した。 Tボンド先物12月限3USZ2は2─01/32高の150─10/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は28/32高の133─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 4.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -27.50 (-0.75)