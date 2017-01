UPDATE2: 米金融・債券市場＝急上昇、オバマ氏再選で緩和的政策続くとの思惑

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 98*13.00(+1*26.00) =2.8294% 前営業日終盤 96*19.00(‐1*01.00) =2.9220% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*26.50(+0*30.50)=1.6440% 前営業日終盤 98*28.00(‐0*20.50)=1.7507% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*12.00(+0*12.75) =0.6733% 前営業日終盤 99*31.25(‐0*09.00) =0.7548% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*30.50(+0*02.00) =0.2738% 前営業日終盤 99*28.50(‐0*01.75) =0.3054% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では国債価格が大幅上 昇。6日の大統領選で現職のオバマ大統領の再選が決まったことで、今後数年にわたり緩 和的な金融政策が続くとの見方が強まった。 米株価が急落したことや、ギリシャ議会が緊縮関連法案の採決に臨むなか欧州をめぐる 懸念が引き続き漂っていることも安全資産としての米国債を支援した。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは32/32高。利回りは1.641%と、前 日終盤の1.75%から低下した。 USバンク・ウェルス・マネジメントの首席債券ストラテジスト、ダン・ヘックマン氏 は「米国債市場は選挙前のファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)に戻ったことを認識 している」と述べ、「失業問題の動向が債券市場の見通しの鍵になる」と指摘。「米失業 率は非常に高く、米連邦準備理事会(FRB)が望む水準にないことから、緩和的な金融 政策は維持される公算で、こうした要因が米国債を押し上げた」との見方を示した。 また、月間の雇用増が20万人を超えるようになるまで経済成長は「極めて緩慢」とな る見通しで、そうした環境も安全資産としての米国債を下支えすると述べた。 RBCキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者マイケル・クロハティー氏は、 ギリシャをめぐる懸念も地合いを左右したと述べた。 この日はドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁が、新たな債券買い入れプログラム(OM T)によりECBは国債市場に対し上限のない介入を実施できるようになり、これにより ユーロ圏崩壊に関する市場の懸念を払しょくすることができるとの見方を示した。 しかし投資家の関心は、市場の懸念払しょくを狙ったドラギ総裁のこうした発言よりも ギリシャ問題に向けられ、クロハティー氏は「歳出削減と増税を柱とするギリシャの緊縮 財政法案が可決されるかどうかがより注目された」と述べた。 米大統領選が決着したことで、投資家の関心は年明けに減税措置の失効と歳出の自動削 減が重なる「財政の崖」にシフトした。 アナリストは、米議会が妥協案で合意できず減税打ち切りと歳出削減が実施されれば、 米経済が再びリセッション(景気後退)入りする恐れがあると警告している。 ブラックロックの地方債グループ責任者ピーター・ヘイズ氏は、米議会が妥協案で合意 するまで米国債利回りは低水準にとどまるとの見方を示し、「譲歩の兆しが見え始めれば 市場の流れが変わる公算で、米国債利回りは恐らく上昇し、リスク資産に再び資金が流れ るだろう」と述べた。 米国債利回りはこの日の低下を受けてもなお最近のレンジ内にとどまっており、市場関 係者は10年債利回りが1.60%を割り込む可能性は低いとの見方を示した。 米財務省が7日に実施した240億ドルの10年債入札は、最高落札利回りが 1.675%となった。 Tボンド先物12月限3USZ2は2─01/32高の150─10/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は28/32高の133─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 9.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -27.50 (-0.75)