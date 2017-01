米金融・債券市場＝大幅続伸、米財政や欧州めぐる懸念で30年債入札堅調

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2140GMT) 99*29.00(+1*16.00) =2.7545% 前営業日終盤 98*13.00(+1*26.00) =2.8294% 10年債US10YT=RR (2140GMT) 100*02.00(+0*07.50)=1.6182% 前営業日終盤 99*26.50(+0*30.50)=1.6440% 5年債US5YT=RR (2140GMT) 100*17.25(+0*05.25) =0.6397% 前営業日終盤 100*12.00(+0*12.75) =0.6733% 2年債US2YT=RR (2140GMT) 99*31.25(+0*00.75) =0.2619% 前営業日終盤 99*30.50(+0*02.00) =0.2738% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 8日 ロイター] 8日の米金融・債券市場では国債価格が大幅続伸。 米財務省が実施した30年債入札が堅調な結果となり、米国の「財政の崖」問題や欧州債 務危機をめぐる懸念を背景とした米国債への需要の強さが浮き彫りになった。 四半期定例入札の一環として実施された160億ドルの30年債入札は、最高落札利回 りが2.82%で、応札倍率は2.77倍と昨年12月以来の高水準となった。 野村のアナリストは顧客向けノートで「債券入札は堅調で、全体的に目を見張る結果だ った」と指摘した。 30年債US30YT=RRは序盤の下げから切り返し、終盤の取引で1─18/32高。利 回りは2.751%と、前日終盤の2.829%から低下した。 指標10年債US10YT=RRも一時の下げから上昇に転じ、終盤時点で8/32高、利回 りは前日の1.644%から1.618%に低下した。 Tボンド先物12月限3USZ2は28/32高の151─06/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は09/32高の133─27.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 11.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 1.50 (-3.00) U.S. 30-year dollar swap spread -27.00 (+0.25)