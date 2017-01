米金融・債券市場＝続伸、財政の崖めぐる懸念強い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*02.00( N/A ) =2.7469% 前営業日終盤 99*30.50(+1*17.50) =2.7522% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*03.50(+0*01.50)=1.6131% 前営業日終盤 100*02.00(+0*07.50)=1.6182% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*16.75(‐0*00.50) =0.6427% 前営業日終盤 100*17.25(+0*05.25) =0.6397% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.25( 0 ) =0.2620% 前営業日終盤 99*31.25(+0*00.75) =0.2619% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 9日の米金融・債券市場では国債価格が続伸した。 オバマ米大統領と議会共和党が財政をめぐる問題で再び対立するとの懸念が高まっている。 オバマ大統領は年明けに減税失効と歳出の自動削減が重なる「財政の崖」を回避するた めに、議会の指導者と協議を開始する考えを示した。 RBCキャピタル・マーケッツの米国エコノミスト、トム・ポーチェリ氏は「数週間、 数カ月先の状況がどうなるのかを市場は見極めようとしている。(ホワイトハウスと共和 党は)いずれも相手側と協力する意向を示しているようだが、細部に落とし穴がある」と 述べた。 終盤の取引で30年債US30YT=RRは17/32高。利回りは2.751%と前日終盤 の2.777%から低下した。 指標10年債US10YT=RRはオバマ大統領の発言を受けて一時の下げから上昇に転じ、 終盤時点で2/32高となった。利回りは1.613%と前日の1.618%から低下し た。 市場関係者によると、債券価格の上昇局面が終盤を迎えた8月下旬から9月上旬の水準 近くまで利回りは低下している。このため「このレンジを抜けるのは難しい可能性がある」 (INGインベストメント・マネジメントのトレーダー、ジェーク・ローリー氏) ユーロ圏経済をめぐる懸念も米債券相場に追い風となっている。ドイツ経済技術省は9 日、第4・四半期と2013年第1・四半期の成長率が減速するとの見通しを示した。 また11日に行われるギリシャの2013年予算案の採決への警戒感も強い。 朝方公表された11月の米ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)は、景気や雇用に 対する消費者の見通しが改善したことから、約5年ぶりの高水準となった。これを受けて 債券相場で買いの勢いが弱まる場面も見られたが、財政の崖をめぐる懸念が強く、一時的 なものにとどまった。 Tボンド先物12月限3USZ2は14/32高の151─20/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は1.50/32高の133─29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.50 (+1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -26.50 (+0.25)