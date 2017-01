米金融・債券市場＝下落、「財政の崖」回避に向けた協議進展で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2100GMT) 99*24.00(‐0*18.50) =2.7623% 前営業日終盤 100*10.50(‐0*01.50) =2.7339% 10年債US10YT=RR (2100GMT) 100*04.00(‐0*08.00)=1.6114% 前営業日終盤 100*12.00(+0*03.00)=1.5843% 5年債US5YT=RR (2100GMT) 100*18.50(‐0*03.25) =0.6311% 前営業日終盤 100*21.75(+0*01.75) =0.6103% 2年債US2YT=RR (2100GMT) 100*00.25(‐0*00.25) =0.2460% 前営業日終盤 100*00.50(+0*00.25) =0.2419% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 19日 ロイター] 19日の米金融・債券市場では国債価格が下落 した。「財政の崖」回避に向けた協議が進展の兆しを見せていることで、株式などの高リ スク資産に資金が流れたことが背景。 ユーロ加盟国がギリシャに対する次回融資実施で合意するとの楽観的な見通しが出てい ることも、こうした動きを後押しした。 終盤の取引で30年債US30YT=RRは16/32安。利回りは2.76%と、前週末の 2.73%から上昇している。 Tボンド先物12月限3USZ2は25/32安の151─14/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は134─06/32と横ばい。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -24.75 (unch)