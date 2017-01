UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、「財政の崖」回避に向けた協議進展の兆しで

*表のレートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*25.00(‐0*17.50) =2.7608% 前営業日終盤 100*10.50(‐0*01.50) =2.7339% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*03.50(‐0*08.50)=1.6131% 前営業日終盤 100*12.00(+0*03.00)=1.5843% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*18.25(‐0*03.50) =0.6327% 前営業日終盤 100*21.75(+0*01.75) =0.6103% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.25(‐0*00.25) =0.2460% 前営業日終盤 100*00.50(+0*00.25) =0.2419% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 19日 ロイター] 19日の米金融・債券市場では国債価格が下落 した。「財政の崖」回避に向けた協議が進展の兆しを見せていることで、株式などの高リ スク資産に資金が流れたことが背景。 大規模な増税と歳出削減が年末に重なる「財政の崖」への懸念から、株式市場から債券 市場に資金が流入したことで、米国債利回りは過去2週間にわたり低下、2カ月ぶりの低 水準をつけていた。ただ、民主・共和両党の議員が18日に「財政の崖」の回避に向けた 合意が得られるとの自信を示したことで、この日は株式市場に資金が還流した。 アドバイザーズ・キャピタル・マネジメントの最高投資責任者(CIO)、チャールズ・ リーバーマン氏は、「民主・共和両党は『財政の崖』について積極的に交渉を進めており、 進展が得られているもようだ。少なくとも公のコメントでは進展があるとしている」と指 摘。ただ、「解決が得られるまで、市場はボラティリティーが高い状態が続く」との見方 を示した。 金融市場では、10月末に米東部沿岸を襲ったハリケーン「サンディ」の経済への影響、 「財政の崖」をめぐる協議の行方に加え、12月11─12日に予定される次回の連邦公 開市場委員会(FOMC)を見守る動きが出ており、この日の債券市場でもおおむねこう した動きを反映した取引となった。 欧州債務危機や中東情勢の緊迫化など、さまざまな要因で米国債利回りの上昇が限定さ れる可能性があり、ソシエテ・ジェネラルの米国債トレーダー、ショーン・マーフィー氏 は、「多くの変動要因が存在するため、当面は方向性を欠く取引となる」との見方を示し ている。 ただ、この日の欧州では、ユーロ加盟国が20日にギリシャに対する次回融資実施で合 意するとの見通しが示されるなど、楽観的な動きも出ている。 年末に向けリスク回避の姿勢が高まっており、新たなポジションを取ることに消極的に なる動きが出ていることから、この日の売買高は平均を下回った。サンクスギビング(感 謝祭)の祝日のため債券市場は22日は休場、翌23日は午後2時までの短縮取引となる ため、今週は薄商いが続くとみられている。 終盤の取引で30年債US30YT=RRは16/32安。利回りは2.76%と、前週末の 2.73%から上昇している。 Tボンド先物12月限3USZ2は25/32安の151─14/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は134─06/32と横ばい。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -24.75 (unch)