米金融・債券市場＝続落、「財政の崖」回避されるとの期待で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2100GMT) 98*19.00(‐1*06.00) =2.8198% 前営業日終盤 99*25.00(‐0*17.50) =2.7608% 10年債US10YT=RR (2100GMT) 99*20.50(‐0*15.00)=1.6642% 前営業日終盤 100*03.50(‐0*08.50)=1.6131% 5年債US5YT=RR (2100GMT) 100*13.50(‐0*04.75) =0.6631% 前営業日終盤 100*18.25(‐0*03.50) =0.6327% 2年債US2YT=RR (2100GMT) 99*31.50(‐0*00.75) =0.2581% 前営業日終盤 100*00.25(‐0*00.25) =0.2460% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では、「財政の崖」 回避に向け議会で合意が得られるとの確信の高まりを背景に、国債価格が続落した。 ただ感謝祭の祝日を22日に控え、商いは薄かった。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは14/32安。利回りは1.66%と、前日 の1.61%から上昇した。 Tボンド先物12月限3USZ2は29/32安の150─17/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は9.5/32安の133─19.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -24.75 (unch)