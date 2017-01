UPDATE2: 米金融・債券市場＝続落、「財政の崖」回避されるとの期待で

*表のレートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 98*18.50(‐1*06.50) =2.8206% 前営業日終盤 99*25.00(‐0*17.50) =2.7608% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*19.50(‐0*16.00)=1.6676% 前営業日終盤 100*03.50(‐0*08.50)=1.6131% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*13.25(‐0*05.00) =0.6647% 前営業日終盤 100*18.25(‐0*03.50) =0.6327% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.50(‐0*00.75) =0.2581% 前営業日終盤 100*00.25(‐0*00.25) =0.2460% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では、「財政の崖」 回避に向け議会で合意が得られるとの確信の高まりを背景に、国債価格が続落した。 朝方発表された10月の住宅着工件数が約4年ぶりの高水準となるなど、米景気回復の 足を引っ張っていた住宅市場の改善が示されたことで、安全資産とされる米国債の魅力は 低下。さらに130億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)入札を21日に控 え、若干の売りも見られた。 ただ、大規模な増税と歳出削減が年末に重なる「財政の崖」の回避に向けた合意が得ら れるとの確信の高まりが、この日の取引で米国債が売られる最大の要因となった。 キーフ・ブリュエッテ・アンド・ウッズの国債・エージェンシー債トレーディング部門 責任者、ジェームズ・ニューマン氏は、前日に見られた要因がこの日にも持ち越されたと し、「全般的に市場心理が改善している。このため、国債に若干の売りが見られた」と述 べた。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは14/32安。利回りは1.66%と、前日 の1.61%から上昇した。 30年債US30YT=RRは1─3/32安。利回りは前日の2.76%から2.82%に 上昇し、8日以来の高水準となった。 UBSの金利ストラテジスト、クリス・アーレンス氏は、翌日にインフレ指数連動債入 札が控えていることが、薄商いのなか国債価格の圧迫要因となったとの見方を示した。 今週は感謝祭の祝日のため22日は休場、翌23日は午後2時までの短縮取引となるた め、当面は薄商いが続くとみられている。 米連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長はこの日の講演で、米議会が「財政の崖」 問題を早期に解決できれば、2013年は米経済にとり「非常に良い年になる」との見方 を示した。 また、「財政の崖」への対応を怠れば、米景気回復の腰を折りかねないとの考えをあら ためて表明し、議会の財政再建協議をめぐる懸念がすでに成長を損なっていると述べた。 これについてドイツ銀行の首席国際エコノミスト、トルステン・スロック氏は、「バー ナンキ議長の言動は通常は物価上昇率と失業率に左右されるが、『財政の崖』問題により、 この2点のみに注目していれば十分という状況ではない。この意味において、現在は非常 に特異な状況となっている」と述べた。 Tボンド先物12月限3USZ2は29/32安の150─17/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は9.5/32安の133─19.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -24.75 (unch)