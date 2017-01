米金融・債券市場＝続落、薄商いのなか利食い売り

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2100GMT) 98*16.00(‐0*02.50) =2.8245% 前営業日終盤 98*18.50(‐1*06.50) =2.8206% 10年債US10YT=RR (2100GMT) 99*14.50(‐0*05.00)=1.6848% 前営業日終盤 99*19.50(‐0*16.00)=1.6676% 5年債US5YT=RR (2100GMT) 100*10.75(‐0*02.50) =0.6807% 前営業日終盤 100*13.25(‐0*05.00) =0.6647% 2年債US2YT=RR (2100GMT) 99*30.50(‐0*01.00) =0.2743% 前営業日終盤 99*31.50(‐0*00.75) =0.2581% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 21日 ロイター] 21日の米金融・債券市場では、薄商いのなか 国債価格が3日続落した。このところの上昇で利回りが2カ月ぶりの水準に低下していた ことから、利食い売りが出たことなどが背景。 連邦準備理事会(FRB)が米国債ポートフォリオの短期債を減らして長期債を増やす 「オペレーション・ツイスト」の一環として、2015年11月から2016年1月まで に償還を迎える国債、76億7000万ドルを売却売却したことなども相場に影響した。 終盤の取引で、10年債US10YT=RRは6/32安。利回りは1.69%と、前営業日 の1.66%から上昇した。 Tボンド先物12月限3USZ2は14/32安の150─3/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は7/32安の133─12.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -24.75 (unch)