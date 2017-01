UPDATE2: 米金融・債券市場＝続落、薄商いのなか利食い売り

*表のレートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 98*19.00(+0*00.50) =2.8198% 前営業日終盤 98*18.50(‐1*06.50) =2.8206% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*16.00(‐0*03.50)=1.6796% 前営業日終盤 99*19.50(‐0*16.00)=1.6676% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*11.00(‐0*02.25) =0.6791% 前営業日終盤 100*13.25(‐0*05.00) =0.6647% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*30.50(‐0*01.00) =0.2743% 前営業日終盤 99*31.50(‐0*00.75) =0.2581% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 21日 ロイター] 21日の米金融・債券市場では、薄商いのなか 国債価格が3日続落した。このところの上昇で利回りが2カ月ぶりの水準に低下していた ことから、利食い売りが出たことなどが背景。 米国債は週初から、大規模な増税と歳出削減が年末に重なる「財政の崖」が回避される との観測から低下傾向にあった。 野村証券インターナショナルの米国金利戦略部門責任者、ジョージ・ゴンカルベス氏は、 今週に入ってから財政の崖をめぐり大きな動きがなかったことで、利食いが発生したと指 摘。来週は財政の崖をめぐり多くのニュースが出てくるとみられることから、神経質な取 引になるとの予想を示した。 終盤の取引で、10年債US10YT=RRは6/32安。利回りは1.69%と、前営業日 の1.66%から上昇した。 この日は、連邦準備理事会(FRB)が米国債ポートフォリオの短期債を減らして長期 債を増やすツイストオペの一環として、2015年11月から2016年1月までに償還 を迎える国債76億7000万ドルを売却。 財務省は130億ドルの9年8カ月物インフレ指数連動債(TIPS)入札(リオープ ン=銘柄統合)を実施した。 BNPパリバのトレーダー、リック・クリングマン氏は、「供給面での動向に加え、市 場で幾分リスクオンの動きも見られたことから、国債は若干の圧力にさらされていた」と 述べた。 来週、財務省は27日に350億ドルの2年債、28日に350億ドルの5年債、29 日に290億ドルの7年債の入札を実施する。 この日は翌日に感謝際の祝日を控え、商いは低調だった。債券市場は22日は休場、 23日は午後2時までの短縮取引となる。 朝方発表された17日までの週の新規失業保険申請件数による債券市場への影響は軽微 だった。申請件数は減少したものの、依然として高水準にあり、10月末に米東部沿岸を 襲った大型ハリケーン「サンディ」が労働市場に影響を及ぼしていることが示唆された。 この日はまた、イスラエルとパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム原理主義組 織ハマスが停戦で合意。米国債の安全資産としての需要が低下する要因となった。 Tボンド先物12月限3USZ2は14/32安の150─3/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は7/32安の133─12.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -24.75 (unch)