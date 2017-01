米金融・債券市場＝続落、ギリシャ融資実施への期待で安全資産としての魅力凋落

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (1905GMT) 98*13.00(‐0*06.00) =2.8292% 前営業日終盤 98*19.00(+0*00.50) =2.8198% 10年債US10YT=RR (1905GMT) 99*12.00(‐0*04.00)=1.6934% 前営業日終盤 99*16.00(‐0*03.50)=1.6796% 5年債US5YT=RR (1905GMT) 100*09.25(‐0*01.75) =0.6902% 前営業日終盤 100*11.00(‐0*02.25) =0.6791% 2年債US2YT=RR (1905GMT) 99*30.50( 0*00.00) =0.2744% 前営業日終盤 99*30.50(‐0*01.00) =0.2743% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場は下落した。ギリシ ャに対する次回融資実施が合意されるとの期待から米株価が上昇し、安全資産としての国 債の需要が低下した。 この日は前日の感謝祭の祝日を受け、午後2時までの短縮取引となったため、商いは薄 かった。 21日にイスラエルとパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム原理主義組織ハマ スが停戦で合意したことも、米国債の安全資産としての需要低下につながった。 R.W.プレスプリッチの米国債・エージェンシー債取引部門責任者のラリー・ミルシ ュタイン氏は、国債市場で安全買いが一部後退していると述べた。 この日は売りが出たものの、総額990億ドルの国債入札を来週に控えていることから、 国債利回りはこのところのレンジの中央付近で推移した。 財務省は27日に350億ドルの2年債、28日に350億ドルの5年債、29日に 290億ドルの7年債の入札を実施する。 ラッセル・インベストメンツの首席市場ストラテジスト、スティーブン・ウッズ氏は、 「来週に備え、ポジションを整理する動きが見られた」としている。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは4/32安。利回りは1.693%と、21日か ら1.3ベーシスポイント(bp)上昇した。 市場では、ギリシャへの次回融資実施、および米国の「財政の崖」に対する懸念は完全 には払しょくされていない。こうした懸念が解消されることが金融市場の安定化には不可 欠な状態となっている。 ギリシャのストゥルナラス財務相はこの日、国際通貨基金(IMF)が債務削減目標の 緩和に合意したと発表。また、不足資金のうち手当てが必要な分が100億ユーロまで縮 小したことを明らかにしている。 米国の「財政の崖」をめぐっては、感謝祭明けの来週、政府と議会の間で協議が再開さ れる。 Tボンド先物12月限3USZ2は2/32安の150─1/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は2/32安の133─10.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 3.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -24.25 (+0.50)