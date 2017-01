米金融・債券市場＝総じて下落、スペイン銀行支援正式要請や中国指標で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2102GMT) 98*30.50(+0*02.50) =2.8018% 前営業日終盤 98*28.00(‐0*05.50) =2.8057% 10年債US10YT=RR (2102GMT) 100*00.00(‐0*03.50)=1.6250% 前営業日終盤 100*03.50(+0*02.00)=1.6130% 5年債US5YT=RR (2102GMT) 99*31.50(‐0*01.75) =0.6282% 前営業日終盤 100*01.25(+0*02.25) =0.6170% 2年債US2YT=RR (2102GMT) 99*31.75(‐0*00.25) =0.2539% 前営業日終盤 100*00.00(+0*00.50) =0.2500% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 3日 ロイター] 3日の米金融・債券市場では国債価格が総じて下 落。スペインが欧州に銀行支援を正式に申請したほか、中国の製造業関連指標が良好だっ たことを受け、安全資産としての米国債への需要が後退した。 ただ、年明けに減税失効と歳出の自動削減が重なる「財政の崖」の回避に向けた協議を めぐる懸念や、米供給管理協会(ISM)が発表した11月の製造業部門景気指数が50 を割り込んだことを背景に、下値は限定的となった。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは3/32安。利回りは1.63%と、前営業 日終盤の1.62%から小幅上昇。ロイターのデータによると、一時100日移動平均の 1.6519%に迫る場面もあった。 Tボンド先物12月限3USZ2は11/32安の151─02/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は05/32安の133─31/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -24.00 (-0.75)