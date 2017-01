UPDATE2: 米金融・債券市場＝総じて下落、スペイン銀支援正式要請や中国指標で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*01.00(+0*05.00) =2.7979% 前営業日終盤 98*28.00(‐0*05.50) =2.8057% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*01.00(‐0*02.50)=1.6216% 前営業日終盤 100*03.50(+0*02.00)=1.6130% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*00.25(‐0*01.00) =0.6234% 前営業日終盤 100*01.25(+0*02.25) =0.6170% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.75(‐0*00.25) =0.2539% 前営業日終盤 100*00.00(+0*00.50) =0.2500% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 3日 ロイター] 3日の米金融・債券市場では国債価格が総じて下 落。スペインが欧州に銀行支援を正式に申請したほか、中国の製造業関連指標が良好だっ たことを受け、安全資産としての米国債への需要が後退した。 ただ、年明けに減税失効と歳出の自動削減が重なる「財政の崖」の回避に向けた協議を めぐる懸念や、米供給管理協会(ISM)が発表した11月の製造業部門景気指数が50 を割り込んだことを背景に、下値は限定的となった。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは2/32安。利回りは1.63%と、前営業 日終盤の1.62%から小幅上昇。ロイターのデータによると、一時100日移動平均の 1.6519%に迫る場面もあった。 この日はHSBCが発表した11月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)改定値 が景況の改善・悪化の分岐点となる50を2011年10月以降初めて上回ったことを受 け、朝方米国債が売られた。 その後、スペインが国内銀行の資本注入に充てる資金支援を欧州救済基金に正式に要請 したとのニュースを受け、米国債は下げ幅を拡大した。 ISMが発表した11月の米製造業部門景気指数は49.5と、過去3年余りで最も低 い水準に低下し、景気を見極めるうえでの分岐点となる50を予想外に割り込んだ。 ただグッゲンハイム・パートナーズの債券取引責任者ジェイソン・ローガン氏は、債券 市場は「疲弊」しており、ISM統計を受けても強い買いは見られなかったと指摘した。 市場はまた、財政の崖をめぐり議会関係者らが発言するたびに反応することを止めたも ようで、カルバート・インベストメンツの債券ストラテジスト、スティーブ・バン・オー ダー氏は「個別の発言に振り回されないようにしている」と語った。 米経済成長がなお緩慢で、失業水準も高止まりする中、連邦準備理事会(FRB)は極 めて緩和的な金融政策を維持する公算で、来週の連邦公開市場委員会(FOMC)では、 ツイストオペが終了する今月末以降も長期国債の買い入れを継続することを決定すると予 想されている。 こうした中、セントルイス地区連銀のブラード総裁は米紙ウォールストリート・ジャー ナル(WSJ)に対し、FRBが現在行っているツイストオペを月間250億ドルの国債 買い入れに置き換えても同等の効果が得られるとの考えを示した。 Tボンド先物12月限3USZ2は11/32安の151─02/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は05/32安の133─31/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -24.00 (-0.75)