米金融・債券市場＝上昇、ＦＲＢ買い入れや株価下落で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2120GMT) 99*14.50(+0*13.50) =2.7770% 前営業日終盤 99*01.00(+0*05.00) =2.7979% 10年債US10YT=RR (2120GMT) 100*06.00(+0*05.00)=1.6045% 前営業日終盤 100*01.00(‐0*02.50)=1.6216% 5年債US5YT=RR (2120GMT) 100*00.50(+0*00.25) =0.6218% 前営業日終盤 100*00.25(‐0*01.00) =0.6234% 2年債US2YT=RR (2120GMT) 100*00.25(+0*00.50) =0.2461% 前営業日終盤 99*31.75(‐0*00.25) =0.2539% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。米 連邦準備理事会(FRB)によるオペでの売却向けに市場で長期債を手当てする動きが一 部で見られた。 米株価が小幅安となったことも、安全資産としての米国債への需要を若干下支えした。 FRB傘下のニューヨーク連銀はこの日、国債買い切りオペを実施し、2036年2月 から2042年11月までに償還を迎える国債18億3700万ドルを買い入れた。応札 額は40億4700万ドルと、通常の水準を下回った。トレーダーやアナリストによると、 FRBのオペ後、市場で長期債を買う動きが見られた。 午後の取引で指標10年債US10YT=RRは3/32高。利回りは1.606%と、前日 終盤の1.625%から0.25ベーシスポイント(bp)未満の小幅な低下にとどまっ ている。 Tボンド先物12月限3USZ2は横ばいの151─2/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は3.5/32高の134─2.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 4.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -24.00 (unch)