第3四半期の米非農業部門労働生産性改定値は＋2.9％＝労働省

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［５日 ロイター］ 米労働省が発表した非農業部門労働生産性・労働コスト改定値は 以下のとおり。 （季節調整後、年率％、前四半期比、２００５年＝１００） ----生産性---- ----単位労働コスト---- ----時給---- Q3-R Q3-P Q2 Q3-R Q3-P Q2 Q3-R Q3-P Q2 非農業部門 2.9 1.9 1.9 -1.9 -0.1 -0.5 0.9 1.8 1.3 製造業 -0.7 -0.4 -0.1 3.2 1.5 9.0 2.4 1.2 9.0 耐久財 -1.6 -0.7 3.9 3.7 0.9 8.0 2.0 0.2 12.2 非耐久財 0.2 -0.1 -4.3 3.0 3.0 7.6 3.3 2.9 3.0 全産業 2.5 1.5 1.7 -1.5 0.4 -0.4 1.0 1.9 1.3 非金融業 N/A -4.0 -2.4 N/A 5.9 5.4 N/A 1.7 2.8 （Ｐ：速報値、ＰＲ：前回発表値、Ｒ：改定値） 非農業部門生産性・前年同期比 Q3'12/11 (Prev) 生産性 1.7 1.5 生産 3.5 3.3 時間 1.8 1.8 時給 1.8 2.6 実質時給 0.1 0.9 単位労働コスト 0.1 1.1 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門生産性 +2.7 pct 単位労働コスト -0.9 pct
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