米金融・債券市場＝総じて上昇、「財政の崖」めぐる悲観的見方で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2111GMT) 99*12.00(‐0*01.50) =2.7808% 前営業日終盤 99*13.50(+0*12.50) =2.7785% 10年債US10YT=RR (2111GMT) 100*09.50(+0*03.50)=1.5926% 前営業日終盤 100*06.00(+0*05.00)=1.6045% 5年債US5YT=RR (2111GMT) 100*02.75(+0*02.25) =0.6075% 前営業日終盤 100*00.50(+0*00.25) =0.6218% 2年債US2YT=RR (2111GMT) 100*00.50(+0*00.25) =0.2421% 前営業日終盤 100*00.25(+0*00.50) =0.2461% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場では国債価格が総じて上 昇した。年明けに減税失効と歳出の自動削減が重なる「財政の崖」の回避に向けた与野党 の合意に悲観的な見方が強まった。 米下院共和党指導部はこの日、財政の崖をめぐるオバマ大統領との協議は行き詰ってい るとの見方を示した。 指標10年債US10YT=RRは3/32高。利回りは1.59%と、前日終盤の1.61 %から低下した。 Tボンド先物12月限3USZ2は4/32高の151─19/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は6.5/32高の134─9/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 5.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (+0.50)