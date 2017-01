UPDATE1: 米金融・債券市場＝総じて上昇、「財政の崖」めぐる悲観的見方で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*12.50(‐0*01.00) =2.7801% 前営業日終盤 99*13.50(+0*12.50) =2.7785% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*10.00(+0*04.00)=1.5909% 前営業日終盤 100*06.00(+0*05.00)=1.6045% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*02.75(+0*02.25) =0.6075% 前営業日終盤 100*00.50(+0*00.25) =0.6218% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.50(+0*00.25) =0.2421% 前営業日終盤 100*00.25(+0*00.50) =0.2461% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場では国債価格が総じて上 昇した。年明けに減税失効と歳出の自動削減が重なる「財政の崖」の回避に向けた与野党 の合意に悲観的な見方が強まった。 米下院共和党指導部はこの日、財政の崖をめぐるオバマ大統領との協議は行き詰ってい るとの見方を示した。 これを受けて米国債は小幅高の水準で推移。その後上げ幅を拡大し、10年債利回りは 2週間ぶりの低水準をつけた。 一部では、来週の入札を前に10年債と30年債を手放し、5年債を買う動きが見られ た。 米連邦準備理事会(FRB)の「ツイストオペ」による買い入れも相場を支援した。F RB傘下のニューヨーク連銀はこの日、2021年2月から2022年11月までに償還 を迎える国債47億5400万ドルを買い入れた。 スペインの国債入札で調達額が予定の上限に届かず、ユーロ圏ソブリン債への需要をめ ぐる懸念が浮上したことも米国債には追い風となった。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは3/32高。利回りは1.59%と、前日終 盤の1.61%から低下した。 30年債US30YT=RRは3/32安、利回りは2.78%。 企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)子会 社などが発表した11月の全米雇用報告には、債券市場は反応薄だった。ADP報告では 民間部門雇用者数が11万8000人増加し、市場予想の12万5000人増を下回った。 アナリストによると、米供給管理協会(ISM)が発表した11月の非製造業総合指数 (NMI)が予想外に上昇したことへの反応もほとんど見られなかった。 市場の注目は7日の雇用統計に集まっている。ただ、今回の統計はハリケーン「サンデ ィ」の影響で大きく変動するとみられていることから、市場の反応は限定的となる可能性 がある。 投資家の関心は来週の連邦公開市場委員会(FOMC)にも向けられており、BNPパ リバの金利ストラテジスト、スブラット・プラカシュ氏は、ツイストオペ終了後の 2013年も国債買い入れを継続するとの決定を誰もが予想していると述べた。 Tボンド先物12月限3USZ2は4/32高の151─19/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は6.5/32高の134─9/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 5.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (+0.50)