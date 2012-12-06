米金融・債券市場＝上昇、雇用統計控え10年債利回り3週間ぶり低水準

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（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2103GMT） 99*19.50（＋0*07.00) =2.7692% 前営業日終盤 99*12.50（‐0*01.00) =2.7801% １０年債US10YT=RR （2103GMT） 100*12.00（＋0*02.00）=1.5840% 前営業日終盤 100*10.00（＋0*04.00）=1.5909% ５年債US5YT=RR （2103GMT） 100*03.50（＋0*00.75) =0.6027% 前営業日終盤 100*02.75（＋0*02.25) =0.6075% ２年債US2YT=RR （2103GMT) 100*00.50（ 0*00.00) =0.2421% 前営業日終盤 100*00.50（＋0*00.25) =0.2421% ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ６日 ロイター］ ６日の米金融・債券市場では、雇用統計の発表を 翌日に控えて国債価格が上昇し、指標１０年債利回りは３週間ぶり低水準近辺で推移した。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による債券買い入れも引き続き相場を支援した。 終盤の取引で１０年債US10YT=RRは１／３２高。利回りは１．５８６％と、前日終盤 から０．５ベーシスポイント（ｂｐ）低下している。利回りは一時、３週間ぶり低水準の １．５６４％をつけた。 Ｔボンド先物１２月限3USZ2は８／３２高の１５１─２７／３２。 Ｔノート先物１２月限3TYZ2は２．５／３２高の１３４─１１．５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 5.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -22.00 (+1.00)
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