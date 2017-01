UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、雇用統計控え10年債利回り3週間ぶり低水準

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*17.50(+0*05.00) =2.7723% 前営業日終盤 99*12.50(‐0*01.00) =2.7801% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*11.50(+0*01.50)=1.5857% 前営業日終盤 100*10.00(+0*04.00)=1.5909% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*03.50(+0*00.75) =0.6027% 前営業日終盤 100*02.75(+0*02.25) =0.6075% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.50( 0*00.00) =0.2421% 前営業日終盤 100*00.50(+0*00.25) =0.2421% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 6日 ロイター] 6日の米金融・債券市場では国債価格が上昇した。 翌日発表の雇用統計で非農業部門雇用者数の伸び鈍化が予想される中、指標10年債利回 りは3週間ぶり低水準近辺で推移した。 また、年明けに減税失効と歳出の自動削減が重なる「財政の崖」問題をめぐり、与野党 の歩み寄りに悲観的な見方が出ていることが債券相場を押し上げた。 米連邦準備理事会(FRB)の「ツイストオペ」による債券買い入れも引き続き支援材 料となった。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは1/32高。利回りは1.586%と、前日終盤 から0.5ベーシスポイント(bp)低下している。利回りは一時、3週間ぶり低水準の 1.564%をつけた。 30年債US30YT=RRも7/32高。利回りは前日終盤の2.780%から2.769 %に低下した。 短期物では2年債US2YT=RR利回りが0.242%。ロイターのデータによると、一時 10月4日以来の低水準となる0.234%をつけた。 FRBのツイストオペは今月末に終了が予定されており、市場ではFRBが来週11─ 12日の連邦公開市場委員会(FOMC)でこれに代わる新たな債券買い入れプログラム を決定するとの観測が強まっている。 ロイター調査によると、米労働省が7日に発表する11月の雇用統計は非農業部門雇用 者数が前月比9万3000人増と、10月から伸びが鈍化する見通しだ。失業率は横ばい の7.9%と予想されている。 雇用拡大は依然として米政府、FRB双方の最優先課題であり、雇用統計がさえない内 容となれば、「財政の崖」による影響をめぐる懸念も増すことが予想される。 アナリストによると、米国債はテクニカル面から見て買われ過ぎの水準にあるものの、 雇用統計がエコノミストの予想中央値を下回れば、国債価格は一段と上昇する可能性が高 い。 Tボンド先物12月限3USZ2は8/32高の151─27/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は2.5/32高の134─11.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 5.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -22.00 (+1.00)