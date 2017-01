米金融・債券市場＝下落、予想上回る雇用統計や入札控えた売りで

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 98*26.00(‐0*23.50) =2.8089% 前営業日終盤 99*17.50(+0*05.00) =2.7723% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*00.50(‐0*11.00)=1.6232% 前営業日終盤 100*11.50(+0*01.50)=1.5857% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*01.00(‐0*02.50) =0.6186% 前営業日終盤 100*03.50(+0*00.75) =0.6027% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.50( 0*00.00) =0.2421% 前営業日終盤 100*00.50( 0*00.00) =0.2421% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では国債価格が下落した。 米雇用統計が予想より強い内容となったことで投資家のリスク選好が強まり、安全資産の 米国債が売られた。 前日まで上昇が3日続いたことから、来週の国債入札を前に利益確定の売りを出す動き も見られた。 11月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が14万6000人増と、市場予想の 9万3000人増を上回り、失業率も2008年12月以来4年ぶりの低水準となる 7.7%に低下した。 ただ、職探しを断念する動きが失業率の押し下げ要因となっており、依然として精彩を 欠く雇用情勢が浮き彫りとなった。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、リチャード・ギルフーリー氏は「米連邦 準備理事会(FRB)による量的緩和(QE)実施の強い論拠に変わりはない」と述べた。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは12/32安。利回りは1.63%と、前日終盤 の1.59%から上昇した。 30年債US30YT=RRも29/32安。利回りは2.77%から2.82%に上昇した。 米国債価格はこのところ、FRBが来週の連邦公開市場委員会(FOMC)で新たな債 券買い入れを決定するとの観測から上昇していた。 長期国債を買い入れ短期国債を売却する「ツイストオペ」は今月末で終了する予定で、 市場関係者はFRBがツイストオペに代わって国債買い切りオペを実施すると予想してい る。 カルバート・インベストメンツの運用担当者マシュー・ダック氏は来週のFOMCにつ いて「今後のコミュニケーションに関する方針や、雇用およびインフレ率の数値基準を設 定するかどうかをめぐり、FRBがどのような見解を示すかも注目される」と述べた。 来週は総額660億ドルの国債入札が行われる予定で、数日にわたり供給増が債券価格 を圧迫する可能性がある。米財務省は11日に3年債320億ドル、12日に10年債 210億ドル、13日に30年債130億ドルの入札を実施する。 Tボンド先物12月限3USZ2は31/32安の150─28/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は9.5/32安の134─2/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 4.75 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -22.75 (-0.50)