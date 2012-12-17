〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.040％、6カ月物は0.090％＝財務省

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［ワシントン １７日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.040％ 平均落札金利 0.025％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.041％ 落札価格 99.989889 最高利回り落札比率 18.75％ カバー（応札倍率） 4.44倍 （単位：ドル） 落札総額 32,000,059,800 応札総額 141,950,059,800 競争入札 31,372,220,000 非競争入札 527,839,800 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年12月20日 償還日 2013年 3月21日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.090％ 平均落札金利 0.080％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.091％ 落札価格 99.954500 最高利回り落札比率 45.40％ カバー（応札倍率） 4.75倍 （単位：ドル） 落札総額 28,000,844,500 応札総額 132,936,084,500 競争入札 27,313,766,000 非競争入札 437,078,500 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年12月20日 償還日 2013年 6月20日
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