UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、財政の崖回避に向けた楽観的見方が圧迫

*表の終値を更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 96*04.50(‐1*17.50) =2.9449% 前営業日終盤 97*22.00(+0*25.50) =2.8656% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 98*21.00(‐0*20.00)=1.7734% 前営業日終盤 99*09.00(+0*08.00)=1.7041% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*15.25(‐0*07.00) =0.7328% 前営業日終盤 99*22.25(+0*01.50) =0.6877% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.75(‐0*01.00) =0.2540% 前営業日終盤 100*00.75(+0*00.75) =0.2380% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 17日 ロイター] 17日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。「財政の崖」問題が進展しているとの見方が重しとなり、安全資産とされる米国債の 投資妙味が薄れた。 オバマ米大統領と共和党のベイナー下院議長はこの日、45分間にわたりホワイトハウ スで会談。財政の崖回避に向け、双方が合意に近づいているとの期待が高まった。 ベイナー議長は週末に富裕層増税を含む新たな提案を行っており、こう着していた与野 党協議に実質的な進展の兆しが出てきた。 ソシエテ・ジェネラルの米債券トレーダー、グレッグ・ファラネロ氏は「市場は総じて 休暇前に何らかの合意が得られると見込んでいる」とし、「実際に協議がまとまれば、 2013年にかけてイールドカーブがさらにスティープ化する可能性がある」と指摘した。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは13/32安。利回りは1.75%と 前週末14日の1.70%から上昇した。 30年債US30YT=RRは1―1/32安。利回りは前週末の2.87 %から2.92% に上昇した。 今週の一連の国債入札に備える動きも、債券価格の重しとなった。 この日実施された350億ドルの2年債入札は精彩を欠く内容となり、最高落札金利は 0.245%と、入札前水準を1ベーシスポイント(bp)程度上回った。間接入札者の 割合は17.7%にとどまり、2008年2月以来の低水準となった。 米財務省は18日に350億ドルの5年債、19日に290億ドルの7年債、20日に 140億ドルの5年物インフレ指数連動債(TIPS)入札を実施する。 一部の1カ月物米財務省短期証券(Tビル)の利回りはこの日、1月以降初めてマイナ ス圏に低下した。当座預金の全額保護措置「決済性口座保証プログラム」(TAG)が年 内に更新されないとの観測が背景にある。 また年末越えの手元資金確保や財政の崖をめぐる根強い懸念もTビルへの需要をこのと ころ後押ししている。 インフレ期待を示すとされる5年債と同年限インフレ連動債(TIPS)の利回り格差 (ブレークイーブンレート)は同日の取引で2.20%に低下した。米連邦公開市場委 員会(FOMC)の緩和策強化決定を受けて先週つけた2カ月ぶり高水準の2.22%か らは低下したが、依然としてFOMC声明発表以前の2.18%は上回っている。 米連邦準備理事会(FRB)はツイストオペの一環として、2019─2020年に償 還を迎える国債49億ドルを買い入れた。今週は最大22億5000万ドルの長期債を毎 日買い入れる予定。 Tボンド先物3月限3USH3は1─02/32安の147─09/32。 Tノート先物3月限3TYH3は13/32安の132─12.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 5.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -20.75 (+0.50)