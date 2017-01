UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、財政の崖協議への合意期待が重し

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 95*02.00(‐1*02.50) =3.0012% 前営業日終盤 96*04.50(‐1*17.50) =2.9449% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 98*07.50(‐0*13.50)=1.8205% 前営業日終盤 98*21.00(‐0*20.00)=1.7734% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*10.25(‐0*05.00) =0.7652% 前営業日終盤 99*15.25(‐0*07.00) =0.7328% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*22.00( N/A ) =0.2818% 前営業日終盤 99*31.75(‐0*01.00) =0.2540% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 18日 ロイター] 18日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。「財政の崖」をめぐる与野党協議が合意へとまた一歩近づく中、指標10年債利回り は10月以来の水準に上昇した。 米共和党のベイナー下院議長は同日、オバマ大統領に提示した上位富裕層への増税を容 認する譲歩案をめぐり、下院共和党議員と会合を開いた。 党内からの反発も予想される中、議長が党内の支持を確保したことで、合意への期待が 高まった。 財政の崖問題が決着すれば、経済への影響をめぐる懸念が払しょくされるため、安全資 産とされる米国債への需要が後退する一方、株式などのリスク資産への買い意欲が高まる 公算が大きい。 U.S.バンク・ウェルス・マネジメントの首席債券ストラテジスト、ダン・ヘックマ ン氏は「合意すれば、米国だけでなく世界的に安全資産を手放す動きが広がる」との見方 を示した。 同日実施された350億ドルの5年債入札で、市場への供給が増えたことも債券価格を 圧迫した。 5年債入札は底堅い需要を集めた。最高落札利回りは0.769%と、入札前の取引水 準を約0.5ベーシスポイント(bp)上回った。 直接入札者の割合は30.4%と、過去2番目に高い水準となった。 間接入札者は32.4%、ディーラーの割合は37.2%だった。 米財務省は、19日に290億ドルの7年債、20日に140億ドルの5年物インフレ 指数連動債(TIPS)入札を実施する。 米連邦準備理事会(FRB)による債券買い入れが小規模だったことも、長期債を圧迫 した。 FRBはこの日、短期債を売却し長期債を買い入れる「ツイストオペ」の一環として、 2036年から2042年までに償還を迎える国債およそ17億ドルを買い入れた。応札 額は41億1000万ドルだった。 市場関係者はFRBの国債買い入れが債券価格を今週支援すると予想していた。 FRBは今週、毎日15億─22億5000万ドル程度を買い入れる見込みで、19、 21日の両日は2036─2042年に償還を迎える長期債を中心に買い入れを実施する 見通し。 午後の取引で、指標10年債US10YT=RRは16/32安。利回りは前日の1.77% から1.84%に上昇し、10月25日以来の水準をつけた。 30年債US30YT=RRは1―9/32安。利回りは前日の2.95%から9月17日以 来の高水準となる3.02%に上昇した。 5年債と30年債の利回り格差は、前日の221bpから225bpに拡大し、10月 9日以来の水準をつけた。 Tボンド先物3月限3USH3は1─11/32安の145─30/32。 Tノート先物3月限3TYH3は14.50/32安の131─30/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 4.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -20.25 (+0.50)