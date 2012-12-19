米金融・債券市場＝利回り低下、割安感から買い戻し

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（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2102GMT） 95*10.50（＋0*08.50) =2.9873% 前営業日終盤 95*02.00（‐1*02.50) =3.0012% １０年債US10YT=RR （2102GMT） 98*11.50（＋0*04.00）=1.8066% 前営業日終盤 98*07.50（‐0*13.50）=1.8205% ５年債US5YT=RR （2102GMT） 99*28.25（ Ｎ／Ａ ) =0.7739% 前営業日終盤 99*10.25（‐0*05.00) =0.7652% ２年債US2YT=RR （2102GMT) 99*22.25（＋0*00.25) =0.2779% 前営業日終盤 99*22.00（ Ｎ／Ａ ) =0.2818% ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １９日 ロイター］ １９日の米金融・債券市場では、国債利回りが 低下した。７年債入札が底堅い需要を集めたことに加え、過去２週間の売りで利回りが １０月以来の水準に上昇しており、割安感から買い戻しが入った。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による長期債買い入れも追い風となった。 午後の取引で、指標１０年債US10YT=RRは５／３２高。利回りは前日の１．８２％か ら１．８０％に低下した。 ３０年債US30YT=RRは９／３２高。利回りは前日の３．００％から２．９８％に低下 した。 Ｔボンド先物３月限3USH3は２０／３２高の１４６─１８／３２。 Ｔノート先物３月限3TYH3は０７／３２高の１３２─０５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 11.00 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 4.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -20.50 (-0.25)
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