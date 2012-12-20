第3四半期の米ＧＤＰ確報値、前期比年率＋3.1％＝商務省

［２０日 ロイター］ 米商務省が発表した国内総生産（ＧＤＰ）統計は以下のとおり。 （前期比％、年率、季節調整後、ドル＝２００５年・連鎖ベース） Q3確報 Q2 2011年 ＧＤＰ 3.1 1.3 1.8 最終需要 2.4 1.7 2.0 国内最終需要 1.9 1.4 1.8 ＰＣＥ価格指数 1.6 0.7 2.4 コアＰＣＥ価格指数 1.1 1.7 1.4 ＰＣＥ価格指数（市場ベース） 1.9 0.6 2.5 コアＰＣＥ価格指数（市場ベース） 1.3 1.8 1.4 ＧＤＰ価格指数 2.7 1.6 2.1 デフレーター 2.7 1.5 2.1 個人消費支出 1.6 1.5 2.5 耐久消費財 8.9 -0.2 7.2 非耐久消費財 1.2 0.6 2.3 サービス 0.6 2.1 1.9 民間設備投資 -1.8 3.6 8.6 構造物 0.0 0.6 2.7 機器／ソフトウエア -2.6 4.8 11.0 民間住宅投資 13.5 8.5 -1.4 輸出 1.9 5.3 6.7 輸入 -0.6 2.8 4.8 政府調達 3.9 -0.7 -3.1 連邦 9.5 -0.2 -2.8 州・地方 0.3 -1.0 -3.4 （単位：10億ドル、季節調整後、年率ベース、ドル＝２００５年・連鎖ベース） Q3確報 Q2 2011年 ＧＤＰ 13,652.5 13,548.5 13,299.1 最終需要 13,577.4 13,497.9 13,265.3 国内最終需要 13,963.6 13,897.1 13,664.2 個人消費支出 9,620.1 9,582.5 9,428.8 耐久消費財 1,364.0 1,335.3 1,262.6 非耐久消費財 2,098.2 2,092.0 2,075.2 サービス 6,186.7 6,178.2 6,101.5 民間設備投資 1,476.1 1,482.9 1,378.2 構造物 350.2 350.2 319.2 機器／ソフトウエア 1,135.4 1,142.8 1,070.0 民間住宅投資 370.9 359.3 327.6 在庫変動 60.3 41.4 31.0 農業部門 -19.2 -7.9 -3.8 非農業部門 88.2 53.2 36.5 純輸出（財・サービス） -395.2 -407.4 -408.0 輸出 1,850.9 1,842.1 1,776.9 輸入 2,246.1 2,249.6 2,184.9 政府調達 2,503.1 2,479.4 2,523.9 連邦 1,045.9 1,022.5 1,047.0 州・地方 1,462.7 1,461.6 1,482.0 エコノミスト予想（ロイター調査） ＧＤＰ +2.8 pct デフレーター +2.8 pct 最終需要 +2.0 pct コアＰＣＥ価格指数 +1.1 pct ＰＣＥ価格指数 +1.6 pct