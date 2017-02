米金融・債券市場＝横ばい、米株上昇で値を消す

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2140GMT) 95*13.00(+0*06.00) =2.9832% 前営業日終盤 95*07.00(+0*05.00) =2.9930% 10年債US10YT=RR (2140GMT) 98*13.50(+0*02.00)=1.7997% 前営業日終盤 98*11.50(+0*04.00)=1.8066% 5年債US5YT=RR (2140GMT) 99*27.75(‐0*00.75) =0.7771% 前営業日終盤 99*28.50( N/A ) =0.7723% 2年債US2YT=RR (2140GMT) 99*22.50(+0*00.25) =0.2739% 前営業日終盤 99*22.25(+0*00.25) =0.2779% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では、債券価格がほ ぼ横ばい。米与野党による「財政の崖」協議をめぐる不透明感を背景に、当初は逃避買い に支えられる格好で小幅高で推移していたが、午後中盤に入り値を消した。 財政協議をめぐる楽観的な見方が再び広がったことで、米株が値を上げたことを嫌気し た。 午後中盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは1/32高。利回りは1.803%。 Tボンド先物3月限3USH3は2/32安の146─16/32。 Tノート先物3月限3TYH3は変わらずの132─05/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 11.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 4.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -20.75 (unch)