米金融・債券市場＝横ばい、米株上昇で値を消す

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（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2140GMT） 95*13.00（＋0*06.00) =2.9832% 前営業日終盤 95*07.00（＋0*05.00) =2.9930% １０年債US10YT=RR （2140GMT） 98*13.50（＋0*02.00）=1.7997% 前営業日終盤 98*11.50（＋0*04.00）=1.8066% ５年債US5YT=RR （2140GMT） 99*27.75（‐0*00.75) =0.7771% 前営業日終盤 99*28.50（ Ｎ／Ａ ) =0.7723% ２年債US2YT=RR （2140GMT) 99*22.50（＋0*00.25) =0.2739% 前営業日終盤 99*22.25（＋0*00.25) =0.2779% ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２０日 ロイター］ ２０日の米金融・債券市場では、債券価格がほ ぼ横ばい。米与野党による「財政の崖」協議をめぐる不透明感を背景に、当初は逃避買い に支えられる格好で小幅高で推移していたが、午後中盤に入り値を消した。 財政協議をめぐる楽観的な見方が再び広がったことで、米株が値を上げたことを嫌気し た。 午後中盤の取引で、指標１０年債US10YT=RRは１／３２高。利回りは１．８０３％。 Ｔボンド先物３月限3USH3は２／３２安の１４６─１６／３２。 Ｔノート先物３月限3TYH3は変わらずの１３２─０５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 11.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 4.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -20.75 (unch)
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