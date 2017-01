UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、財政の崖めぐる不透明感で逃避買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 95*13.50(+0*06.50) =2.9824% 前営業日終盤 95*07.00(+0*05.00) =2.9930% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 98*13.50(+0*02.00)=1.7997% 前営業日終盤 98*11.50(+0*04.00)=1.8066% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*27.75(‐0*00.75) =0.7771% 前営業日終盤 99*28.50( N/A ) =0.7723% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*22.50(+0*00.25) =0.2739% 前営業日終盤 99*22.25(+0*00.25) =0.2779% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇。米与野党による「財政の崖」をめぐる協議で進展が見られない中、米国債に逃避買い が入った。 下院の過半数を握る共和党はこの後、予定通り上位富裕層を除く全国民に減税措置を延 長する法案を採決する。 商いは低調で不安定な展開となった。今週の総額1130億ドルの国債入札に絡む売り も出たため、上値は抑えられた。 この日実施された140億ドルの5年物インフレ指数連動債(TIPS)は堅調な需要 を集め、最高落札利回りはマイナス1.496%となった。 米連邦準備理事会(FRB)が緩和を継続する意向を示していることから、一部のファ ンドマネジャーは、TIPSをマイナス金利で買っても利益が出るとし、また将来のイン フレ加速に備えたヘッジにもなると話している。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは2/32高。利回りは1.798%と、 前日から0.9ベーシスポイント(bp)低下した。 朝方発表された中古住宅販売戸数は2009年11月以来3年ぶりの高水準となり、米 フィラデルフィア製造業業況指数も前月から上昇しプラス圏を回復した。だが経済指標の 改善による影響は、財政の崖をめぐる不透明感に打ち消された格好となった。 FRBは、2023年2月から2031年2月までに償還を迎える国債を17億300 万ドル買い入れる一方、短期国債を74億2100万ドル売却した。 Tボンド先物3月限3USH3は2/32安の146─16/32。 Tノート先物3月限3TYH3は変わらずの132─05/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 11.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 5.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -20.50 (+0.25)