米金融・債券市場＝上昇、米財政協議行き詰まりで逃避買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 96*11.00(+0*29.50) =2.9345% 前営業日終盤 95*13.50(+0*06.50) =2.9824% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 98*22.00(+0*08.50)=1.7702% 前営業日終盤 98*13.50(+0*02.00)=1.7997% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*30.00(+0*02.25) =0.7628% 前営業日終盤 99*27.75(‐0*00.75) =0.7771% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*22.75(+0*00.25) =0.2700% 前営業日終盤 99*22.50(+0*00.25) =0.2739% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 21日 ロイター] 21日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇。「財政の崖」をめぐる米与野党協議が行き詰ったことで、安全資産としての米国債の 投資妙味が高まった。 共和党のベイナー下院議長は前日、上位富裕層を除く全国民に減税措置を延長する法案 の採決を目指したが、増税に反対する党内強硬派の反対に遭い断念した。これを受けて、 年内の合意を危ぶむ見方が強まり、先行きをめぐる不透明感が増した。 市場の関心は今後も引き続き財政協議に集中する見通し。ただ来週25日はクリスマス の祝日で休場で、投資家は年内の取引を手仕舞うため、商いは減ると見込まれている。 BNPパリバ(ニューヨーク)の米債券トレーダー、リック・クリングマン氏は「米財 政協議で何らかの合意が得られるとの見方から過去数週間に『リスクオン』のムードは高 まったが、ここにきてやや巻き戻されている」と指摘した。 協議進展の明確な兆しが出てこない限り、こうした流れが続く可能性がある。 米連邦準備理事会(FRB)は、「ツイストオペ」の一環として、2036─2042 年に償還を迎える国債18億9000万ドルを買い入れた。 これを受け、イールドカーブがフラット化し、米30年債と5年債の利回り格差は 218ベーシスポイント(bp)と、およそ3週間ぶりの水準に縮小した。 FRBは来週27日に2018─2020年に償還を迎える国債を、28日には 2021―2022年に償還を迎える国債をそれぞれ最大52億5000万ドル買い入れ る予定。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは13/32高。利回りは1.76%と、 前日の1.80%から低下した。 30年債US30YT=RRは1―3/32高。利回りは前日の2.98%から2.93%に 低下した。 Tボンド先物3月限3USH3は1─01/32高の147─17/32。 Tノート先物3月限3TYH3は10.50/32高の132─15.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 11.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 5.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -19.00 (+1.25)