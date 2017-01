米金融・債券市場＝下落、「財政の崖」協議の行方見守る

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (1905GMT) 96*00.00(‐1*20.50) =2.9524% 前営業日終盤 97*20.50(+0*21.50) =2.8680% 10年債US10YT=RR (1905GMT) 98*26.00(‐0*16.00)=1.7565% 前営業日終盤 99*10.00(+0*09.50)=1.7009% 5年債US5YT=RR (1905GMT) 100*04.00(‐0*02.50) =0.7245% 前営業日終盤 100*06.50(+0*03.75) =0.7086% 2年債US2YT=RR (1905GMT) 99*24.00( 0*00.00) =0.2507% 前営業日終盤 99*24.00(+0*00.75) =0.2504% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 31日 ロイター] 年内最後の31日の米金融・債券市場では、国 債価格が下落。30年債は1ポイントを超える値下がりとなった。減税失効と歳出の自動 削減開始が重なる「財政の崖」の回避に向けた協議をにらみながらの展開となった。 この日は午後2時までの短縮取引だった。 BNPパリバ(ニューヨーク)の国債トレーディング部マネジング・ディレクター、リ ック・クリングマン氏は「協議は当初の予想よりもかなり前進した感があり、期間が長め の銘柄の取引が多少膨らんだ」と語った。 指標10年債US10YT=RRは14/32安。利回りは1.76%で、昨年末の1.88 %をやや下回る水準となった。 30年債US30YT=RRは1─16/32安。利回りは2.95%と、昨年末の2.89 %をやや上回った。 Tボンド先物3月限3USH3は28/32安の147─16/32。 Tノート先物3月限3TYH3は5.50/32安の132─25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 5.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -16.75 (+0.25)