〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.075％、6カ月物は0.120％＝財務省

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［ワシントン ２日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務省 短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.075％ 平均落札金利 0.070％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.076％ 落札価格 99.981042 最高利回り落札比率 75.10％ カバー（応札倍率） 4.54倍 （単位：ドル） 落札総額 32,000,025,000 応札総額 145,246,925,000 競争入札 31,343,286,000 非競争入札 506,739,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年1月3日 償還日 2013年4月4日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.120％ 平均落札金利 0.115％ 最低落札金利 0.095％ 利付き債券相当利回り 0.122％ 落札価格 99.939000 最高利回り落札比率 58.71％ カバー（応札倍率） 4.98倍 （単位：ドル） 落札総額 28,000,697,900 応札総額 139,489,911,700 競争入札 26,715,133,700 非競争入札 460,564,200 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年1月3日 償還日 2013年7月5日
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