再送：米金融・債券市場＝10年債利回りが約3カ月ぶり高水準、財政協議決着でリスク選好高まる

*表のGMT時間を更新して再送します。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 94*10.50(‐1*21.50) =3.0403% 前営業日終盤 96*00.00(‐1*20.50) =2.9524% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 98*03.50(‐0*22.50)=1.8353% 前営業日終盤 98*26.00(‐0*16.00)=1.7565% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*29.75(‐0*06.25) =0.7644% 前営業日終盤 100*04.00(‐0*02.50) =0.7245% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*23.50(‐0*00.50) =0.2588% 前営業日終盤 99*24.00( 0*00.00) =0.2507% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 2日 ロイター] 年明け2日の米金融・債券市場では、指標10年 債利回りが約3カ月ぶりの高水準をつけた。米議会で減税失効と歳出の強制削減が重なる 「財政の崖」回避に向けた法案が可決されたことで安心感が広がり、資金が米債などの安 全資産から株などの高リスク資産にシフトした。 RBSセキュリティーズの米債ストラテジスト、ジョン・ブリッグス氏は財政の崖回避 法案の可決によって「リスクオンの動きが誘発された」と指摘した。 10年債US10YT=RRの利回りは一時、1.86%に上昇し、9月中旬以来の高水準に 達した。終盤は23/32安、利回りは1.837%。前営業日終盤の利回りは1.76 %だった。 30年債US30YT=RR利回りも一時、9月半ば以来の高水準となる3.06%をつけた。 終盤は1─21/32安、利回りは3.039%。前営業日終盤は2.95%。 12月の米ISM製造業景気指数が分岐点となる50を回復したことも、相場への重し となった。 4日の12月雇用統計など、今後発表される一連の主要指標が米景気の回復を示す内容 となれば、利回りはさらに上昇する可能性がある。 ただ、先送りされた米債務上限引き上げ問題などをめぐり、議会での攻防が続くことが 見込まれる中、アナリストらは、リスクオンによる米債の大幅な売りが出る公算は小さい との声が聞かれた。 Tボンド先物3月限3USH3は1─25/32安の145─23/32。 Tノート先物3月限3TYH3は20.50/32安の132─4.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 4.00 (-1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -19.00 (-2.25)