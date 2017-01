UPDATE1: 米金融・債券市場＝10年・30年債利回りが8カ月ぶり高水準、ＦＯＭＣ議事録受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 92*24.00(‐1*18.50) =3.1251% 前営業日終盤 94*10.50(‐1*21.50) =3.0403% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 97*14.00(‐0*21.50)=1.9112% 前営業日終盤 98*03.50(‐0*22.50)=1.8353% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*21.00(‐0*08.75) =0.8205% 前営業日終盤 99*29.75(‐0*06.25) =0.7644% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*22.75(‐0*00.75) =0.2708% 前営業日終盤 99*23.50(‐0*00.50) =0.2588% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 3日 ロイター] 3日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。 この日発表された昨年12月11―12日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録から、 連邦準備理事会(FRB)内部で資産買い入れに対する懸念が強まっていることが明らか となったことを受け、指標10年債および30年債の利回りは約8カ月ぶりの高水準をつ けた。 また、予想を上回る米ADP全米雇用統計を受け、4日発表の米雇用統計が堅調な内容 になるとの見方が広がったことも圧迫材料となった。 FRBは議事録の中で、景気刺激プログラムを当面継続すると言明したものの、「複数 (の委員)が、金融の安定やバランスシートの規模への懸念を示し、2013年末より相 当前に買い入れペースを緩めるか、停止することが恐らく適当と考えた」とした。 議事録を受け10年債と30年債の売りが膨らみ、10年債US10YT=RRは20/32 安、利回りは1.904%。利回りは一時、5月以来の高水準となる1.91%をつけた。 前日終盤は1.84%だった。 30年債US30YT=RRは1─15/32安。利回りは3.118%。前日終盤は 3.04%。 この2日間での10年債利回りの上昇率は、8月14─15日以来の大きさとなった。 BNPパリバの首席北米エコノミスト、ジュリア・コロナード氏は「FRBの政策が当 面、現状維持となる公算が大きいという点が重要だが、議事録によって、政策に対するF RBのコミットメントに一定の疑念が高まったもようだ。これはFRBに問題となってく る」と述べた。 相場はFOMC議事録発表前から、12月のADP全米雇用報告を受け、すでに軟調に 推移していた。同報告によると、民間部門雇用者数は21万5000人増加し、市場予想 の13万3000人増を大きく上回った。 プルデンシャル・フィックスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティ ップ氏は「ADP報告から、雇用情勢の明白な回復トレンドが示された。これまでに発表 されている雇用統計も同様の状況を示している」と指摘した。 4日発表の12月米雇用統計が注目される。ロイターによるアナリスト調査では、非農 業部門雇用者数が15万人増になることが見込まれている。 また、来週実施される総額660億ドルの国債入札を控え、価格引下げの動きが出てい る可能性も指摘された。 米財務省は、8日に320億ドルの3年債、9日に210億ドルの10年債(リオープ ン=銘柄統合)、10日に130億ドルの30年債(リオープン)入札を実施する。 Tボンド先物3月限3USH3は1ポイント安の144─23/32。 Tノート先物3月限3TYH3は16.50/32安の131─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 10.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 3.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -20.75 (-1.75)