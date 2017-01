米金融・債券市場＝小反発、量的緩和策縮小への懸念で10年債利回りは一時約8カ月ぶり高水準

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 93*07.00(+0*15.00) =3.0998% 前営業日終盤 92*24.00(‐1*18.50) =3.1251% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 97*16.50(+0*02.50)=1.9026% 前営業日終盤 97*14.00(‐0*21.50)=1.9112% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*22.50(+0*01.50) =0.8109% 前営業日終盤 99*21.00(‐0*08.75) =0.8205% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*23.00(+0*00.25) =0.2675% 前営業日終盤 99*22.75(‐0*00.75) =0.2708% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米金融・債券市場は小反発。米連邦準備理 事会(FRB)が年末までに量的緩和策を縮小するとの懸念から、指標10年債利回りは 一時、約8カ月ぶりの高水準つける場面もあった。 米セントルイス地区連銀のブラード総裁はこの日、経済が改善すれば連邦準備理事会 (FRB)は年内に量的緩和(QE)の休止を検討する可能性があるとの見解を示した。 市場では、前日公表された昨年12月11―12日の連邦公開市場委員会(FOMC) 議事録で、資産買い入れに対する懸念がFRB内部で強まっていることが明らかとなった ことを受け、すでに量的緩和策の停止・縮小をめぐる懸念が広がっていた。 RBSセキュリティーズの米債戦略主任ウィリアム・オドーネル氏は「(量的緩和が) 2013年末まで継続されないリスクが高まっていることを踏まえれば、米債利回りが上 昇しても驚きではない」と述べた。 ロイターがこの日発表した調査によると、プライマリーディーラーの間では、FRBが 年内に債券買い入れプログラムを終了するとの見方が大勢となっている。 指標10年債US10YT=RRは4/32高、利回りは1.899%。利回りは一時5月以 来の高水準に達した。 30年債US30YT=RRも一時の下げから切り返し、20/32高、利回りは3.092 %。 この日発表された米指標では、12月のISM非製造業総合指数が10カ月ぶり高水準 となり、米景気回復の兆候を示した。 一方、12月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比15万5000人増加し、市 場予想とほぼ一致したものの、伸びは前月から幾分鈍化し、高水準の失業率を低下させる ほど十分な雇用が創出されていないことが浮き彫りとなった。 Tボンド先物3月限3USH3は7/32安の144─16/32。 Tノート先物3月限3TYH3は3.50/32安の131─16.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 10.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 2.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -22.00 (-1.25)