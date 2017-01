UPDATE2: 米金融・債券市場＝小幅高、ＦＲＢ買い入れやバーナンキ議長講演が支援

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 94*13.00(+0*05.50) =3.0363% 前営業日終盤 94*07.50(+0*21.50) =3.0454% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 98*00.00(+0*05.00)=1.8483% 前営業日終盤 97*27.00(+0*09.50)=1.8659% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*30.00(+0*02.25) =0.7629% 前営業日終盤 99*27.75(+0*03.00) =0.7773% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*24.25( 0 ) =0.2490% 前営業日終盤 99*24.25(+0*00.25) =0.2489% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では国債価格が小幅 上昇し、10年債利回りは約1週間半ぶりの低水準に迫った。米連邦準備理事会(FRB) による長期国債買い入れや株価下落が支援材料となった。 バーナンキFRB議長が米ミシガン大学での講演で金融緩和の手を緩める可能性を示唆 しなかったことで、終盤にかけて値を上げた。 FRB傘下のニューヨーク連銀は国債買い切りオペで、2036年2月から2042年 11月までに償還を迎える14億7400万ドルの国債を買い入れた。 米経済が回復しインフレ率が上昇した場合に、FRBは大量の債券を保有していること から、適切なタイミングでバランスシートを縮小することは難しい可能性があるが、バー ナンキ議長は出口政策を実施するための手段は豊富に存在すると説明した。 米財務省は14日、デフォルト回避のための措置は2月中旬から3月上旬の間に尽き、 米経済と信用格付けに深刻な打撃を与える恐れがあると警告した。 (nTK8306373) フィデルティー・インベストメンツの運用担当者ビル・アービング氏は「これが安全資 産への逃避を招き、金利の低下につながった」と指摘した。 10年債US10YT=RRは6/32高、利回りは1.844%。一時1.831%まで低 下した。前週末終盤は1.866%だった。 Tボンド先物3月限3USH3は6/32高の145─15/32。 Tノート先物3月限3TYH3は4/32高の132─1/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 2.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -19.75 (-0.50)